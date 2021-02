Im Rahmen des Demonstrationsgeschehens am 13. Februar in Dresden hatte die Polizei nach eigenen Angaben auch verschiedene Anlaufpunkte des rechten Spektrums im Umland im Blick. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich offenbar mehrere Personen in einem Haus an der Hauptstraße in Pirna aufhielten. Laut Reporterangaben handelt es sich bei dem Haus um einen Treffpunkt der NPD. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte elf Personen aus verschiedenen Haushalten fest. Für alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung aufgenommen.