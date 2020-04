Ein sächsischer Polizeibeamter hat am Mittwoch in Pirna eine Demonstration gegen Einschränkungen in der Corona-Krise organisiert und muss sich nun seinem Dienstherren gegenüber verantworten. Neben strafrechtlichen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurde ein disziplinarrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Beamten eingeleitet, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit. Zudem werde geprüft, ob dem Polizisten das Führen der Dienstgeschäfte verboten wird.

Zu dem "Spaziergang" kamen am Mittwochabend immer mehr Menschen, am Ende waren es rund 180. Sie wollten gegen die eingeschränkten Grundrechte während der Corona-Krise demonstrieren. Bildrechte: Daniel Förster