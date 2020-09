Eine Schülerin des Friedrich-Schiller Gymnasium in Pirna ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat daraufhin entschieden, Schülerinnen und Schüler die mit der Infizierten im Unterricht waren, in eine 14-tägige-Quarantäne zu schicken. Die 53 Betroffenen wurden am 3. September auf das Virus getestet. Dabei konnte laut des zuständigen Gesundheitsamtes nur bei einer Schülerin das Coronavirus nachgewiesen werden. Die Schülerin sei bereits gestern nach Usti nad Labem in Tschechien abgereist und das zuständige Gesundheitsamt sei informiert.