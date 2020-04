Die Median Klinik Berggießhübel stellt ihren Betrieb wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem 27. April vorübergehend ein. Sie will im Juni wieder Patienten aufnehmen, stellte der kaufmännische Leiter Lars Wunder in Aussicht. Zwei Gründe hätten zum Entschluss geführt: "Zum einen verschieben die Akutkrankenhäuser derzeit planbare Operationen, um Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten zu schaffen. Das wirkt sich auch auf unsere Belegung aus, insbesondere in der Orthopädie", sagte Wunder. Zum anderen seien die vielen Patienten ausgeblieben, die man zur Corona-Nachsorge erwartet habe. Hier hätte man mit deutlich mehr Fällen gerechnet. Kapazitäten, die der Landkreis zunächst ausdrücklich angefordert habe, blieben nun ungenutzt.

Die Klinik will Patienten in einer anderen nahe gelegenen Kliniken der Unternehmensgruppe Behandlungen anbieten. "Die Mitarbeitenden sind während der Schließung in Kurzarbeit. Ärzten und Pflegekräften wurde eine Entsendung in andere Median-Kliniken angeboten", sagte der kaufmännische Leiter.