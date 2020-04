Seit fast 30 Jahren gibt es die Papeterie von Annett Knauer in Freital nun schon. Neben einer Postfiliale findet man hier auch all das, was man für den Schulanfang braucht: Schultüten, Füller, Schreibhefte, Malkästen, und und und. Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden ist der Laden allerdings durch seine Schulranzenberatungen. Onlineverkauf von Schulranzen in Freital? Fehlanzeige. Hier wird noch individuell beraten.