02.04.2020 | 14:55 Uhr Bewohner und Mitarbeiter im Seniorenheim Hohnstein mit Coronavirus infiziert

Ältere Menschen sind in der Coronavirus-Pandemie besonders gefährdet. Angehörige dürfen deswegen ihre Liebsten in Pflegeheimen auch derzeit nicht besuchen. In einem Heim in der Sächsischen Schweiz haben sich dennoch mehrere Senioren mit dem Virus angesteckt. Auch Mitarbeiter sind psoitiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.