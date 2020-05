Sachsens Innenminister Roland Wöller hat den Angriff auf Polizisten in Pirna am Rande einer Kundgebung gegen Corona-Auflagen verurteilt. Laut Wöller hatten sich am gestrigen Mittwoch rund 200 Menschen auf dem Marktplatz zu einer nicht angemeldeten Versammlung eingefunden. Viele Demonstranten hätten provokativ keinen Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten und auch keinen Mundschutz getragen. Zudem habe es keinen Versammlungsleiter gegeben. Als Polizisten versuchten, den Aufzug zu stoppen, seien sie "von einer größeren, geschlossenen Gruppe von 30 gewaltbereiten Hooligans" angegriffen worden. Ein Beamter war dabei leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Dresden mit.