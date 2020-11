Sachsens Schulen versuchen trotz der Corona-Krise den Unterricht aufrechtzuerhalten. Ein oft diskutiertes Wechselsystem, bei dem die Hälfte der Schüler Präsenzunterricht hat und die anderen Schüler daheim Fernunterricht erhalten oder nachmittags in die Schule kommen, scheint dabei keine Lösung zu sein. Der Schulleiter des Glück-auf-Gymnasiums in Altenberg im Osterzgebirge, Volker Hegewald, sagte MDR SACHSEN, im ländlichen Raum sei ein solches Modell schon wegen des öffentlichen Personennahverkehrs nicht umsetzbar. So werden abgelegene Dörfer abends gar nicht mehr von Schulbussen angefahren.

Schulleiter Hegewald beklagt, dass er die Hälfte seiner Arbeit aktuell dafür verwende, Aufgaben des Gesundheitsamtes zu übernehmen. Dazu gehörten beispielsweise das Führen von Kontaktlisten oder die Ermittlung von Kontaktpersonen. Auch in seinem Gymnasium sind aktuell zwei Klassen und fünf Lehrer in Quarantäne - so muss er Löcher in Dienstplänen stopfen, um Unterrichtsausfall zu minimieren.



Dem sächsischen Kultusministerium scheint die Lage an den Schulen durchaus bewusst zu sein. Kultusminister Christian Piwarz hält ebenfalls nichts vom Teilen der Klassen. Die Lehrer stünden nur einmal zur Verfügung und müssten sich bei Wechsel- oder Schichtmodellen zugleich um Präsenzunterricht und um Homeschooling kümmern. Das würde erheblichen Mehraufwand für die Lehrkräfte bedeuten, sagte der CDU-Politiker.