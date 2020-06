Ein Rundgang durch die Schau zeigt jedoch nicht nur einen Abriss zur Kulturgeschichte befestigter Orte, sondern greift auch Themen auf, die weit über den klassischen Festungskrieg hinausgehen. Von Burgen als romantische Projektionsfläche und Rückzugsraum, über das wehrhafte Bürgertum auf der Stadtmauer oder den Barrikaden, bis hin zu gegenwärtigen Sicherheitsbedrohungen, erzählt die Ausstellung in zwölf Kapiteln vom menschlichen Bedürfnis sich schützen zu wollen.

Sei es zum Schutz vor Feinden, Unwettern oder wilden Tieren, der Mensch schuf im Laufe der Jahrhunderte immer sicherere Plätze, um sich zu schützen. Andere Menschen wiederum erfanden Mittel und Weg,e solche Schutzbauten zu überwinden, zu durchbrechen, zu untergraben oder zu überfliegen. Neuartige Feuerwaffen erforderten immer stärkere Mauern. Festungen wie in Königstein entstanden. Doch mit dem Krieg in der Luft, wo keine Mauern errichtet werden konnten, veränderten sich auch die Anforderungen an befestigte Orte.