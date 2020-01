Bildrechte: MDR/Bibiana Barth

Worum geht es beim "Ranger"? Nach den dramatischen Ereignissen rund um den Waldek-Hof und der Aussprache zwischen Jonas (Philipp Danne) und Unternehmer Karl Nollau (Matthias Brenner) währt der Frieden nur kurz. Das Waldek’sche Sägewerk gerät in finanzielle Schieflage und ein Arbeitsunfall setzt Rike (Eva-Maria Grein von Friedl) kurzfristig außer Gefecht. Außerdem läuft Emilias (Liza Tzschirner) Vertrag bald aus. Doch Jonas will seine Liebe nicht verlieren und möchte, dass Emilia bei ihm bleibt. Er muss sich entscheiden, ob er das familieneigene Waldstück als Urwaldzone in den Nationalpark integriert, um dort auch einen neuen Wirkungskreis für Emilia (Liza Tzschirner) zu schaffen oder ob er gewinnbringend an Karl Nollau verkauft, der dort ein Hotelprojekt umsetzen will und damit Rike aus der Misere hilft. Dass Nollau zum Erreichen seines Ziels Jonas gegen Rike ausspielen will, während gleichzeitig die alte Liebe zwischen Mutter Monika (Heike Jonca) und dem Unternehmer wieder aufzuflammen scheint, macht die Lage nur noch komplizierter. Jonas sitzt zwischen allen Stühlen …