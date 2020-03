In sozialen Netzwerken wird darüber diskutiert, wie weit sich Spaziergänger vom Wohnort entfernen dürfen. Anlass für die Debatte waren Kontrollen von 30 Polizeibeamten am Cospudener See bei Leipzig. Die Beamten stellten dabei 31 mutmaßliche Verstöße fest von Menschen, die weiter als fünf Kilometer vom See entfernt wohnten. Die Allgemeinverfügung Sachsens definiert nicht, was "wohnortnah" genau bedeutet. Innenminister Roland Wöller sagte, wohnortnah solle "mit Augenmaß" und "gesundem Menschenverstand" ausgelegt werden.