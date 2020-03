In Sachsen gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montagabend mitteilte, handelt es sich um einen Rentner. Er befand sich unter den 35 Frauen und Männern aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die gemeinsam mit einem mit Corona infizierten Niedersachsen in einem Reisebus von Italien nach Deutschland unterwegs waren.