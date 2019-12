Für den Bau der geplanten Eisenbahn-Neubaustrecke mit Erzgebirgstunnel zwischen Dresden und Prag soll am Dienstag das Raumordnungsverfahren beginnen. Die Deutsche Bahn AG will die dafür notwendigen Unterlagen am Dienstag bei der Landesdirektion Sachsen einreichen. Zuvor will der Konzern am Montagabend in Pirna beim 3. Dialogforum zur Schnellfahrtstrecke die Vorschläge vorstellen.