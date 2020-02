Zahlreiche Züge der S3 sowie der RB30 fahren ab Sonntag bis zu vier Minuten später am Dresdner Hauptbahnhof ab. In Richtung Dresden fahren in den Hauptverkehrszeiten früh und nachmittags die Züge der RB30 erst nach einem fünfminütigen Aufenthalt in Tharandt weiter nach Dresden.



Aufgrund der notwendigen Verschiebungen können nicht alle Anschlüsse an die S-Bahn S1 in Dresden garantiert werden.



Die Chemnitzer Morgenpost schreibt, an dem Bahnübergang im Plauenschen Grund hätten immer wieder ungeduldige Fußgänger und Autofahrer bei geschlossenen Halbschranken die Gleise überquert. Derzeit sichern dem Bericht zufolge zusätzlich Bahnmitarbeiter mit Faltterband den Bahnübergang. Die Sachsenmagistrale - offiziell Strecke Dresden-Werdau - ist ein zweigleisige Hauptstrecke.