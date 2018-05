Das Stadtmuseum Pirna gibt seinen Besuchern auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Aufzucht des Falkennachwuchses auf einem Bildschirm mitzuerleben. Wie das Museum mitteilte, erlaubt eine installierte Kamera den Blick in die Nester an der Klosterkirche. Die vor kurzem geschlüpften Jungvögel werden voraussichtlich Mitte Juni den Horst verlassen. Bis dahin können die Besucher den Kleinen beim Wachsen zuschauen.