Etwa 50 Feuerwehrleute waren am Freitagnachmittag in Rathmannsdorf im Einsatz.

Etwa 50 Feuerwehrleute waren am Freitagnachmittag in Rathmannsdorf im Einsatz.

Etwa 50 Feuerwehrleute waren am Freitagnachmittag in Rathmannsdorf im Einsatz. Bildrechte: Marko Förster

In Rathmannsdorf bei Bad Schandau standen am Freitag eine Strohpresse und ein Feld in Flammen. Nach Reporterangaben war ein Arbeiter dabei, die Presse über das Feld zu ziehen, als diese zu brennen begann.