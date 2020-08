Wegen eines Felsabbruchs in der Sächsischen Schweiz ist eine Kreisstraße in Sebnitz gesperrt worden. Nach Angaben des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hatten sich die Felsen am Wochenende gelöst und waren Richtung Kreisstraße gerollt. Verletzt wurde dabei niemand.