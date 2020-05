Auch das Eingangsjournal, in dem Russlands Zar Peter I., die Kaiser Frankreichs und Österreichs, Napoleon und Franz Joseph, aber auch Forscher Alexander von Humboldt verzeichnet sind, gehört zu den Exponaten. Nach Angaben von Kurator Andrej Pawluschkow wurde darin zwischen 1707 und 1806 jeder Besuch der militärischen Anlage mit Namen, Stand, Datum minutiös protokolliert. Die Ausstellung in der Magdalenenburg versammelt bis zum 22. November Gemälde aus eigenem Bestand, aber auch Leihgaben aus rund 20 Kunstmuseen im In- und Ausland wie der Galerie der Uffizien in Florenz sowie Sammlungen in Belgien, Österreich und Dänemark. Die 1241 erstmals urkundlich erwähnte «lapide regis» zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen im Freistaat. Die mittelalterliche böhmische Königsburg war später Kloster, Landesfestung, höfischer Festort, Kunstdepot, Gefängnis und Kriegsgefangenenlager.