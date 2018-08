Brand im Nationalpark Sächsische Schweiz unter Kontrolle

Die Feuerwehrleute haben den Brand in der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz unter Kontrolle gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle haben in der Nacht zu Freitag etwa 40 Kameraden mögliche Brandherde in der Nähe des beliebten Ausflugsziels Bastei überwacht. Am Freitag wurden zusätzliche Einsatzkräfte eingesetzt. Nach Angaben eines MDR-Reporters sind die Feuerwehrleute seit dem Vormittag dabei, den Erdboden aufzuhacken und umzugraben, um die Brandnester zu löschen. Das solle heute gelingen, erklärte die Einsatzleitung MDR SACHSEN. Die betroffene Fläche erstreckt sich auf 4.000 Quadratmeter.