In der Sächsischen Schweiz ist unterhalb der Schrammsteinaussicht am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Rgeionalleitstelle in Dresden-Übigau mussten die Löscharbeiten in der Nacht unterbrochen werden. Den Feuerwehrleuten war es in der Dunkelheit nicht möglich, gefahrlos zum Brandherd vorzudringen. Das Gelände ist dort unwegsam und felsig.



Mit Sonnenaufgang sollen die Löscharbeiten fortgesetzt werden. Es sind alle Feuerwehren der Stadt Bad Schandau im Einsatz. Das Löschwasser wird in Tankfahrzeugen zum Feuer gebracht. Laut Rettungsleitstelle hat vermutlich eine weggeworfene Zigarette den Brand ausgelöst.