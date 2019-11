In einem Wohnhaus in Langenhennersdorf hat es am Donnerstagabend gebrannt. Nach Angaben eines MDR-Reporters war ein Stromverteilerkasten im ersten Obergeschoss in Brand geraten. Eine 38 Jahre alte Bewohnerin und ihr zweijähriger Sohn hätten das Feuer bemerkt. Sie kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Drei weitere Bewohner blieben unverletzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.