Er ist wirklich ein Verrückter. Aber nicht ein Verrückter im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Was er an Materialtests macht, ist ja schon Wahnsinn. Ich denke, das ist genau der Tüftler, der sowohl an seinem Körper tüftelt - wie er das letzte Quäntchen rausholen kann - und am Material.

Jens Morgenstern Bobbahn-Chef Altenberg