Olympiasieger Francesco Friedrich hat einen weiteren Rekord im Bobsport aufgestellt. Der Bobpilot vom BSC Oberbärenburg gewann am Sonntag in Innsbruck/Igls auch den vierten und letzten Viererbob-Wettbewerb. Friedrich holte sich mit der Idealpunktzahl 900 den Gesamtweltcup. Friedrich hat damit eine perfekte Generalprobe für seine Heim-WM gefeiert. Denn der 30-Jährige feierte am Wochenende in Innsbruck-Igls einen Doppelsieg: Dem elften Erfolg im Zweier am Sonnabend folgte am Sonntag der vierte Triumph im Vierer.

Team Friedrich in Innsbruck in Bestform Bildrechte: dpa