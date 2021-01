Friedrich lässt der Konkurrenz im Zweierbob damit weiter keine Chance. Für ihn war es der achte Sieg im neunten Saisonrennen. Am Sonntag werden in Winterberg dann erstmals in diesem Winter Rennen im Viererbob ausgetragen. Zudem treten bei den Rennen im Hochsauerland erstmals die Athleten und Athletinnen aus Nordamerika an. Der Kanadier Justin Kripps, der vor allem im Vierer zu den Favoriten zählt, kam im Zweier zunächst nicht über Rang fünf hinaus.