Nach einem Nachweis von Vogelgrippe hat der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Das Virus sei am Donnerstag bei einem toten Wildvogel an der Talsperre Malter nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt mit. Es sei davon auszugehen, dass die Dichte der Wildvögel in den Rastgebieten weiter zunehme und damit das Risiko einer Übertragung steige, erklärte die Kreisverwaltung. Deshalb gilt ab sofort für den gesamten Landkreis eine Stallpflicht für sämtliches Geflügel - von Hühnern bis hin zu Fasanen, Wachteln und Gänsen.

Auch Dresden hatte am Freitag wegen des erhöhten Vogelgrippe-Risikos und der Nähe zum Wildvogelfund in Malter eine Stallpflicht angeordnet. Die Allgemeinverfügung der Stadt Dresden dazu finden betroffene Geflügelhalter hier .

Demnach darf Geflügel bis auf Weiteres nur in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden. In Sachsen war das HPAI-Virus erstmals am 19. November bei einer Wildente in Torgau in Nordsachsen amtlich festgestellt worden. Im Dezember gab es zwei Vogelgrippe-Fälle bei Züchtern im Landkreis Leipzig. Vielerorts muss das Geflügel mittlerweile im Stall bleiben.