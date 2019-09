Obwohl ich mich politisch informiere, ist mir das eigentlich erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden, dass es diese Beschlüsse gibt. Aber nochmal: Mir geht es ja wirklich darum, Sachen in der Gemeinde voranzubringen. Außerdem will ich verhindern, dass bei bestimmten Dingen wie unserer Abwassergeschichte (Anm. der Red: Die Gemeinderäte hatten erfolgreich für niedrigere Gebühren gekämpft), das Rad der Geschichte wieder zurückgedreht wird.

Für mich sind vor allem zählbare Sachen wichtig. Während in der großen Politik auf Bundesebene meist nur geredet wird, geht es bei uns um konkrete Ergebnisse. Wir haben eine Menge erreicht, problematisch ist allerdings die Zusammenarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft, die faktisch zum Erliegen gekommen ist. So kämpfen wir schon lange für einen neuen Spielplatz in Cunnersdorf, passiert ist aber bisher nichts.