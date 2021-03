In Heidenau musste die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Großeinsatz ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet in den Morgenstunden aus bisher unbekannter Ursache das Fahrzeuglager einer Kfz-Werkstatt in Brand. Das Feuer griff den Angaben zufolge auf mehrere Pkw und drei Reisebusse über, die völlig ausbrannten. In der Lagerhalle befanden sich laut Feuerwehr auch zahlreiche Autoreifen, die zu einer starken Rauchentwicklung führten. 90 Einsatzkräfte aus Heidenau, Pirna und Dresden waren nötig, um den Brand nach mehr als zwei Stunden unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauern laut Einsatzleiter jedoch an.