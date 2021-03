In Bielatal im Landkreis Sächsische Schweiz ist am Dienstagvormittag das Dach eines Wohnhauses in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich die Bewohner des Hauses, eine 66 Jahre alte Frau und eine 75 Jahre alter Mann, selbst aus dem Gebäude retten. Der Mann sei anschließend vom Rettungsdienst behandelt worden. Er habe offenbar das Feuer selbst löschen wollen und dabei Rauch eingeatmet, hieß es.