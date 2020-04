Die rechtsextreme "Gruppe Freital" ist für mehrere Sprengstoffanschläge in Sachsen verantwortlich. (Archivbild)

Die rechtsextreme "Gruppe Freital" ist für mehrere Sprengstoffanschläge in Sachsen verantwortlich. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In wechselnder Beteiligung werden den mutmaßlichen Täter außerdem Straftaten wie Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Beihilfe zu versuchtem Mord, Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Zu den Taten zählen laut Generalstaatsanwaltschaft Dresden unter anderem Sprengstoffanschläge auf das Auto eines Freitaler Stadtrats im Juli 2015 und auf eine Asylbewerberunterkunft im November 2015.

Das Ermittlungsverfahren gegen die vier Beschuldigten war zuvor vom Generalbundesanwalt an die Generalstaatsanwaltschaft Dresden zur weiteren Bearbeitung abgegeben worden. Die drei Männer und die Frau befinden sich den Angaben zufolge nicht in Untersuchungshaft. Gegen drei weitere Personen werde in dieser Angelegenheit noch ermittelt, hieß es.