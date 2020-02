Die Wasserschutzpolizei sucht den Verursacher einer Ölspur im Bad Schandauer Ortsteil Porschdorf. Dort wurde der Bereich an der Anlegestellestelle Hafen Prossen verunreinigt. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer vermutlich mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen einen Festmacherring der Schifffahrt. Dabei wurde der Fahrzeugunterboden so stark beschädigt, dass Öl in den Boden des Landschaftsschutzgebiets lief. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen einer Umweltstraftat.