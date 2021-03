Mitten in ihrem Tun kommt eine Frau herbei. Sie hat ihren Kopf in ein Tuch gehüllt. Es ist die Ehefrau des Pächters, dessen Autohandel nun in Schutt und Asche liegt. Ihr Mann suche nach einem großen Bund mit vielen Fahrzeugschlüsseln. In die Trümmer können die Ermittler die Frau nicht lassen. Kurze Zeit später werden sie jedoch selbst fündig - im Schutt des Bürotraktes. Die Frau schlägt ihre Hände vors Gesicht, ist den Tränen nahe. Sie selber möchte eigentlich nichts sagen. Ihr fehlen die Worte. Sie wisse nicht, warum es gebrannt habe. Ihr Mann sei sehr angeschlagen und wolle deshalb zunächst nicht an die Brandstelle kommen.

Spürhund hilft Ermittlern

Noch vor dem Mittag erhalten die Ermittler tierische Unterstützung. Ein junger Diensthundeführer ist mit einer Brandmittelspürhündin eingetroffen. Die fünf Jahre alte Engie von der Kraiburg pirscht auf flinken Pfoten durch die verkohlten Hinterlassenschaften. An einer Stelle in der Kfz-Werkstatt samt Hubbühne, auf der eine ausgebrannte Karosse hochgefahren ist, hält sie inne und bellt, bevor sie weiter schnüffelt.

Inzwischen ist der Fotospezialist von dem Hubschrauber-Überflug dazugekommen. Penibel hält er viele Details am Brandort fest. Danach packen seine Kollegen, den ein oder anderen Gegenstand ein, stellen ihn für die nähere Untersuchung sicher, notieren die Fundstelle. Am Nachmittag ist der Anfang der Spurensicherung gemacht. Am Montag geht es weiter. Dann wird ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes hinzustoßen. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen. Technisches wie menschliches Versagen oder Zutun können in Frage kommen.

In den frühen Morgenstunden war der Brand in Heidenau ausgebrochen. Bildrechte: MDR/Daniel Förster

Das Feuer war am 11. März in einem von drei Autohändlern an der Hauptstraße in Heidenau ausgebrochen. Es entwickelte sich in Windeseile zu einem Großbrand. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, standen sie einer großen Feuerwand gegenüber. Das Inferno war erst nach zwei Stunden unter Kontrolle und nach sieben Stunden gelöscht - von einem Großaufgebot der Feuerwehr.

Der Brand hinterließ eine Spur der Verwüstung und einen enormen Schaden: Es zerstörte nicht nur die Werkstatt des Autohändlers, sondern auch eine benachbarte Werk- und Lagerhalle. Außerdem griffen die Flammen auf zahlreiche Autos über. Mindestens zwölf Gebrauchtwagen sowie drei Busse brannten völlig aus. Eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge und Anhänger wurden durch Hitze und umherfliegende Glut beschädigt.

In der großen Halle selbst fielen dem Grundstückseigentümer zufolge zwei Hebebühnen und Gabelstapler, viel Werkzeug und Gerätschaften wie Reifenmontier- und Wuchtmaschinen den Flammen zum Opfer, aber auch Auto-Ersatzteile, Stoßdämpfer und dutzende Motoren.

Etwa 90 Einsatzkräfte aus Heidenau, Pirna und Dresden waren Donnerstag im Einsatz. Die Suche nach der Brandursache wird fortgesetzt. Bildrechte: MDR/Daniel Förster

Quelle: MDR