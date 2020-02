Die Ernst-Thälmann-Straße in Heidenau behält ihren Namen. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend. Im Oktober war auf Antrag der AfD-Fraktion eine Namensänderung beschlossen worden. Dagegen regte sich Widerstand bei den Bürgern.

In der Stadtratssitzung wurde der Tagesordnungspunkt gleich als Erstes abgehandelt. Der Beschluss zur Umbenennung der Ernst-Thälmann-Straße wird aufgehoben, hieß es darin. Die AfD-Fraktion versuchte noch per Änderungsantrag, einen Bürgerentscheid durchzubringen, doch der wurde abgelehnt. Schließlich entschieden sich zwölf Stadträte, den Namen Ernst-Thälmann-Straße zu behalten, fünf waren dagegen.

Von anwesenden Bürgern gab es daraufhin Applaus. Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) erwähnte noch, dass man jetzt wohl einen Brief an den Technologiekonzern Apple schreiben müsse. Denn auf den Navigationskarten des Unternehmens wurde der Straßenname bereits in Woldemar-Winkler-Straße geändert. Das hat jetzt keine Gültigkeit mehr.