Heinz Fülfe und seine Frau Ingeborg mit den beliebten Handpuppen, das Bild wurde nachcoloriert Bildrechte: MDR/Stadtmuseum Pirna

Heinz Fülfe arbeitete am Volkstheater Pirna als Kulissenmaler, Musiker, Tänzer und Schauspieler. In den 1950er Jahren wechselte er zur Puppenbühne "Die Pirnaer". Auf der Festung Königstein gab es für die Puppenspiel-Serie "Flax und Krümel" sogar ein eigenes Studio samt Bühnenbildwerkstatt.



Die Puppen Frau Elster, Struppi sowie Flax und Krümel gehören seit 2019, dank einer Schenkung, zum Bestand des Stadtmuseums Pirna und so werden sie neben einigen Gemälden und Zeichnungen, die Heinz Fülfe als freischaffender Künstler fertigte, in der Sonderausstellung ab 25. Januar 2020 zu sehen sein.