In Markersbach bei Bad Gottleuba ist am Sonntag die Feuerwehr zum Löscheinsatz ausgerückt. Gegen 14 Uhr war in der Küche eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hörten den Rauchmelder, kurz danach quoll schwarzer Rauch aus der Küche. Ein Hausbewohner griff zum Feuerlöscher, aber die Flammen hatten bereits die gesamte Küchenzeile erfasst.