Der Freistaat Sachsen will der Stadt Hohnstein bei der Sanierung der Burg unter die Arme greifen. Am Sonntag unterzeichnete Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Absichtserklärung.

Die Burg in Hohnstein ist mehr als 600 Jahre alt. Allein für die Grundinvestitionen in Mauerwerk, Fenster und Elektrik werden mindestens 5,4 Millionen Euro benötigt. Für den Innenausbau nochmals 3,7 Millionen Euro. Bislang hat der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einen Investitionszuschuss in Höhe von 1,6 Millionen Euro zugesagt.