So viele Hunde wie am Sonnabend hat man in dem Pirnaer Freibad noch nie gesehen. Sie fegten an ihren Herrchen und Frauchen vorbei, zogen einen regelrechten Wasserschweif hinter sich her oder beehrten ihre Halter mit einer ordentlichen Schütteldusche. Frank Beh, der Objektverantwortliche des Geibeltbades, hatte zum Badetag für Vierbeiner eingeladen.