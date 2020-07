Wenige Stunden nach dem Auffinden von 31 Migranten in einem Kühllaster auf der A17 hat die Bundespolizei bei Bad Gottleuba acht weitere illegal eingereiste Menschen aufgegriffen. Die Bundespolizei teilte mit, Zeugen hätten am Mittwoch auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Liebenau und Breitenau eine größere Personengruppe gemeldet, "welche orientierungslos wirkte".

Am Dienstagabend waren bei der Kontrolle eines Kühllasters auf der A17 ingesamt 31 illegal eingereiste Menschen aufgegriffen worden. Fünf Personen waren bei der Fahrt leicht verletzt worden. Gegen den Lkw-Fahrer aus der Türkei ist Haftbefehl erlassen worden. Die 31 Geschleusten haben nach Angaben eines Bundespolizeisprechers um Schutz in Deutschland ersucht. Sie seien daraufhin an die Ausländerbehörde in Chemnitz überstellt worden. Der Sprecher der Bundespolizei sagte, sie würden vermutlich in ein Asylverfahren wechseln.