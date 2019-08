In der Chemiefabrik Pirna-Neundorf ist am Montag die wieder aufgebaute Produktionsanlage P1 eingeweiht worden. In den kommenden Wochen soll sie schrittweise hoch gefahren werden. Nach einer Explosion vor fünf Jahren erhielt das Gebäude eine neue Einhausung. Im Falle einer Havarie soll der Druck über Klappen im Dach abgeleitet werden. In der Pirnaer Chemiefabrik werden unter anderem Stabilisatoren für Kosmetik und Bauschaum hergestellt.