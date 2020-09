In Pirna ist das Scheunenhofcenter eröffnet worden. Damit wurde die letzte Brache in der Altstadt beseitigt. Die Pirnaer können in dem Zentrum einen Einkaufsmarkt, Arztpraxen, eine Drogerie sowie eine Apotheke nutzen. Im Obergeschoss des Gebäudes gibt es 65 seniorengerechte Wohnungen. Der Bauherr Edeka investierte 25 Millionen Euro.