Von dem 16-Jährigen, der seit einem mutmaßlichen Badeunfall bei Berggießhübel am Freitagabend vermisst wird, fehlt weiterhin jede Spur. Wie die Polizei am Montag mitteilte, werde zwar weiter nach dem Jungen gesucht, Tauchern seien jedoch nicht weiter im Einsatz. Die Polizei geht davon aus, dass der Teenager tot ist.

Der Jugendliche war mit Freunden in einem Rückhaltebecken des Mordgrundbachs in Bad Gottleuba-Berggießhübel schwimmen. Dabei sei er abgetaucht, aber nicht wieder an die Wasseroberfläche zurückgekehrt. Die Einsatzkräfte der DLRG, der Feuerwehrkräfte und der DRK-Wasserwacht suchten noch in der Unfallnacht mit einer Drohne, Tauchern und Booten nach dem Jugendlichen. Auch am Sonnabend ging die Suche weiter.