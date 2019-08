Das ist das Szenario am Sonnabend: Nach tagelangen Regenfällen verschüttet ein Erdrutsch im Elbtal Bahngleise. Ein Eurocity EC 117 in Richtung Prag fährt in die Geröllmassen und verunfallt. Passagiere sterben oder verletzen sich. Aus unwegsamen Gelände müssen schnell viele Verletzte gerettet und in Kliniken gebracht werden. Zügig sind die Toten zu bergen. 950 Rettungskräfte aus Sachsen und Tschechien sowie Helfer müssen bei der Übung zusammenarbeiten und sich abstimmen. 300 Freiwillige mimen dabei die verletzten Bahnpassagiere.

Einbezogen sind die Orte Struppen, Prossen (Hafen), Schmilka, Rathmannsdorf (Bahnhof), Wismutgelände Leupoldshain, Altendorf, Lichtenhain.



Die genaue Übersicht des Übungsgebiets finden Sie hier.