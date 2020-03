Zehn Schüler sind von Verkehrseinschränkungen betroffen. Eine dieser Schülerinnen ist Viola Maidls Tochter. Die Mutter kritisiert die Informationspolitik des Landkreises zur Schülerbeförderung. Ihr Vorwurf: "Nur durch Zufall habe ich am 9. Februar vor den Ferien erfahren, dass der einzige Schulbus früh durch das Kirnitzschtal ersatzlos gestrichen wird." Maidl telefonierte danach mit dem Schülerbeförderer, der auch keine genaueren Informationen gehabt habe. Sie ärgerte sich, dass sie einen Elternbrief mit Infos erst am 11. Februar mitten in den Winterferien erhalten habe - ihrer Meinung nach "viel zu spät".