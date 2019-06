Kletterer stürzt bei Lohmen ab und stirbt

In der Sächsischen Schweiz ist am Sonnabendmittag ein Kletterer tödlich verunglückt. Der 33-Jährige war laut Polizei mit einer Gruppe am Hirschgrundstein bei Lohmen unterwegs. Dabei war sein Seil offenbar nicht ordnungsmäß gesichert. Der Mann stürzte rund 25 Meter in die Tiefe.



Nach Angaben eines Reporters eilten die Kameraden der Bergwacht aus Dresden, die in Rathen ihren Dienst über die Pfingsttage verrichten, sowie zwei Mitarbeiter vom Rettungsdienst vom DRK aus Bad Schandau zum Unglücksort. Ebenso der Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen. Vor Ort konnten die Retter für den erfahrenden Kletterer allerdings nichts mehr tun. Ein hinzugerufener Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Kriseninterventionsteam Sächsische Schweiz betreute den Kletterfreund sowie eine Freundin des Toten. Die Polizei untersuchte bis zum frühen Abend den Unfallort.

Am Hirschgrundkegel passierte das Unglück. Bildrechte: Marko Förster