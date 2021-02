Ein 83 Jahre alter Mann aus Dresden ist beim Klettern in der Sächsischen Schweiz fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Rettungsleitstelle in Dresden auf Anfrage mitteilte, musste er aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettunshubschrauber Christoph 62 ins Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt geflogen werden.