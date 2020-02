Ein 38 Jahre alter Mann ist wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilte, wird er beschuldigt, seine Lebensgefährtin in deren Wohnung in Freital erheblich verletzt zu haben, so dass diese daran starb. Die Frau wurde am Sonntag in ihrer Wohnung tot aufgefunden.