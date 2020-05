In Pirna ist seit der Kommunalwahl nichts mehr so, wie es war - zumindest was den Stadtrat angeht. Die AfD ist mit mittlerweile sechs Abgeordneten die stärkste Fraktion. Zudem hatten Freie Wähler und die ehemaligen Mitstreiter von Frauke Petry in der Vereinigung "Pirna kann mehr" deutlich zugelegt. Gemeinsam haben sie mit einer Bürgerinitiative nun die Mehrheit im Stadtrat von Pirna. Das erfüllt den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Bodo Herath, mit ein klein wenig Stolz.