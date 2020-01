In einer Trauerzeremonie in Kreischa haben etwa 100 Besucher am Sonnabend des verstorbenen Opernsängers Peter Schreier gedacht. Der örtliche Kunst- und Kulturverein "Robert Schumann" hatte vor Beginn des Neujahrskonzertes unter anderem mit dem Chor des Kulturvereins im Vereinsheim zu einer Trauerfeier für seinen langjährigen Förderer eingeladen. Nach der Gedenkminute legten die Trauernden an der Büste Peter Schreiers im Kurpark Kreischa einen Kranz mit Trauerschleife und Blumen nieder.

An der Büste Peter Schreiers im Kurpark Kreischa wurde ein Kranz mit Trauerschleife niedergelegt. Bildrechte: MDR/df