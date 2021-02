Marvin Derlo würde es in keiner Pandemie anders machen. Es ist aufwendig, viel Arbeit, viele Proben, viele Absprachen und viel Fahrzeit. Doch er hat es nicht bereut. "Wenn ich den Omis und Opis ein Lächeln in das Gesicht zaubern kann, hat es sich für mich schon gelohnt", erklärt der Künstler im Gespräch mit MDR SACHSEN. Viele ältere Menschen würden sich durch die Corona-Pandemie seit Monaten in Isolation befinden, ohne Besuch und soziale Kontakte - "nur noch mit sich allein". "Ich möchte mit meiner Show Lichtblicke schaffen und eine Freude bereiten", sagt Derlo. Zwar würde er durch die Masken nicht viel von den Gesichtern seines Publikums sehen. "Doch das Funkeln in den Augen lässt sich gut erkennen."

Ich möchte die Leute verzaubern und die Sorgen in den Hintergrund treten lassen. Marvin Derlo Feuerkünstler und Zauberer

Fenster-Funkeln in der Advita-Pflegeeinrichtung in Freital

Der aus Thüringen stammende Dresdner Künstler hat erst am Montag seine Show "Fenster-Funkeln" in Freital gegeben. Von den Balkonen und vom Freigelände aus lauschten Bewohnerinnen, Bewohner und Pflegepersonal der Show. "Es war wunderschön, die Veranstalter bekommen ein besonderes Lob", erklärte Bärbel Gehmann nach der Veranstaltung. Auch Zauberer Marvon Derlo ist begeistert. "Ich dachte, sie gucken nur, doch sie sind richtig mitgegangen."

Nächste Termine in Plauen, Zwickau und Olbernhau

In den nächsten Wochen fährt Marvin Derlo in Seniorenheime nach Plauen, Olbernhau und Zwickau. Danach sind noch Termine frei. "Ich habe noch Ressourcen", erklärt er. Viel Zeit bleibe allerdings nicht. Der Sonnenuntergang und die nötige Dunkelheit rückten bereits jetzt immer weiter in den Abend hinein.

Die Seniorinnen und Senioren waren lange Zeit komplett isoliert. Unterhaltung und Kultur ist eine willkommene Abwechslung in der Einsamkeit. Marvin Derlo Feuerkünstler und Zauberer

Woher kam die Idee?

Doch woher kam die Idee für die Feuershows? "Ehrlich gesagt hatte ich die Idee schon im April", sagt Derlo. "Doch die Dinge müssen immer erst einmal reifen." Nachdem er schließlich vorgefühlt und sich kundig gemacht hatte, stand der Umsetzung nichts mehr im Wege. Silvester startete er mit seiner Show, er zauberte in Zwickau, Cottbus und eben in Freital.

Das Spiel mit dem Feuer

Der Künstler Marvin Derlo nennt sich der "Verzauberer" und stammt ursprünglich aus Nordhausen in Thüringen. Heute lebt er in Dresden. Schon als Kind hat ihn das Zaubern fasziniert, er nahm sogar Unterricht bei einem Berufszauberer. "Ich habe im Leben viel ausprobiert, doch das Zaubern kam immer wieder", erzählt Derlo. "Über das Jonglieren bin ich zum Feuer gekommen, das Feuer hat mich schließlich entflammt."

Wenn die schweren Dinge leicht aussehen