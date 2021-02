Die Staatsanwaltschaft Dresden klagt zwei 14 und 16 Jahre alte Deutsche wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung an. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird den Jugendlichen vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 9. September 2020 in einer Heidenauer Wohnung ein Feuer gelegt zu haben. In der Wohnung befanden sich zwei Personen, die schliefen.