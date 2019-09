17.09.2019 | 20:26 Uhr Überreste von Uranerzaufbereitung in Freital beseitigt

Bis Anfang der 1960er-Jahre wurde im Saugrund bei Freital Uranerz aufbereitet. Dabei fielen radioaktive, schlammige Rückstände an, welche in vier Teichen eingelagert wurden. Ein Teil des Schlamms lagerte sich an den Randbereichen und drohte durch Winde in der Umgebung verteilt zu werden. Seit 2016 wurde die Anlage durch die Wismut GmbH saniert.